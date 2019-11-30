Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции

Борющаяся с тяжелым недугом звезда «Моей прекрасной няни» перенесла операцию и на данный момент проходит реабилитацию. Состояние актрисы значительно улучшилось.

Информация об изменении самочувствия Заворотнюк появилась в СМИ в пятницу, 29 ноября. Артистку больше не беспокоят головные боли, сон стал спокойным. Кроме того, операция избавила Анастасию от проблем со зрением, пишет портал SM News, ссылаясь на инсайдерский источник.

Актриса стала лучше питаться и придерживается диеты, разработанной медиками специально для нее. Поклонники «няни Вики» надеются, что эта информация правдива и звезда действительно идет на поправку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья тяжелобольной Заворотнюк возмутились распространением слухов о смерти актрисы. «Это все за гранью этики», — считают близкие актрисы.