Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции

Анастасия Заворотнюк идет на поправку после операции
Анастасия Заворотнюк. Фото: wikimedia.org

Борющаяся с тяжелым недугом звезда «Моей прекрасной няни» перенесла операцию и на данный момент проходит реабилитацию. Состояние актрисы значительно улучшилось.

Информация об изменении самочувствия Заворотнюк появилась в СМИ в пятницу, 29 ноября. Артистку больше не беспокоят головные боли, сон стал спокойным. Кроме того, операция избавила Анастасию от проблем со зрением, пишет портал SM News, ссылаясь на инсайдерский источник.

Актриса стала лучше питаться и придерживается диеты, разработанной медиками специально для нее. Поклонники «няни Вики» надеются, что эта информация правдива и звезда действительно идет на поправку.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семья тяжелобольной Заворотнюк возмутились распространением слухов о смерти актрисы. «Это все за гранью этики», — считают близкие актрисы.

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