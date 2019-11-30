Школьницу из Кубани, найденную в выгребной яме, изнасиловал сосед

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Краснодарском крае, нашли в выгребной яме общественного туалета. Высказывается версия, что школьница стала жертвой насилия.
Ребенка искали несколько дней, и 20 ноября сотрудник полиции обнаружил её в выгребной яме. К счастью, девочка осталась жива. Однако на её теле медики обнаружили следы побоев. По информации издания Readovka, школьницу изнасиловал отчим её подруги.
Девочка отправилась в гости к своей соседке. В доме проходило застолье, на котором присутствовал нетрезвый отчим подруги пострадавшей школьницы. Предполагается, что пьяный мужчина избил и изнасиловал свою жертву, а затем выкинул в выгребную яму туалета местного Дома культуры. Официального подтверждения этой информации, однако, нет.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности исчезновения школьницы и её поисков, проводившихся командой «Лизы Алерт».