Школьницу из Кубани, найденную в выгребной яме, изнасиловал сосед

По факту избиения школьницы возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Фото: pixabay.com

По факту избиения школьницы возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Фото: pixabay.com

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Краснодарском крае, нашли в выгребной яме общественного туалета. Высказывается версия, что школьница стала жертвой насилия.

Ребенка искали несколько дней, и 20 ноября сотрудник полиции обнаружил её в выгребной яме. К счастью, девочка осталась жива. Однако на её теле медики обнаружили следы побоев. По информации издания Readovka, школьницу изнасиловал отчим её подруги.

Девочка отправилась в гости к своей соседке. В доме проходило застолье, на котором присутствовал нетрезвый отчим подруги пострадавшей школьницы. Предполагается, что пьяный мужчина избил и изнасиловал свою жертву, а затем выкинул в выгребную яму туалета местного Дома культуры. Официального подтверждения этой информации, однако, нет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности исчезновения школьницы и её поисков, проводившихся командой «Лизы Алерт».