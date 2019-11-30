После возмущения активистов на «Приморской» вновь стали класть плитку — теперь заранее

Местным жителям объяснили, что работы проводятся в два этапа, однако на сайте госзакупок окончание работ назначено на 1 декабря. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Местным жителям объяснили, что работы проводятся в два этапа, однако на сайте госзакупок окончание работ назначено на 1 декабря. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

После заявления активистов о том, что на «Приморской» не хватает плитки, возле станции метро вновь приступили к замене старых участков асфальта.

Работников снова заметили сегодня, 30 ноября. Рядом с проблемным участком установили информационный щит, где указаны даты проведения работ и подрядчик. Однако, судя по табличке, контракт на замену старого асфальта тротуарной плиткой был заключен в недалеком будущем, 2 декабря 2019 года.

Отметим, что, согласно информации на щите, покрытие будут менять с 2 по 30 декабря этого года под руководством компании «С-Индустрия», директором которой является Шаиг Вагиф-Оглы Аббасов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Василеостровского района недосчитались около 500 квадратных метров тротуарной плитки, работки замостили 1650 кв. м вместо заявленных 2115 кв. м.