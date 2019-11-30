Ветлицкая рассказала о своей жизни в нищете: «собирала бутылки из-под пива»

Не так давно певица анонсировала свои концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Фото: Instagram

Не так давно певица анонсировала свои концерты в Санкт-Петербурге и Москве. Фото: Instagram

Артистка Наталья Ветлицкая рассказала о трудных временах, которые ей пришлось пережить в начале карьерного пути. Певице приходилось даже воровать еду.

По словам 55-летней Ветлицкой, ей приходилось собирать бутылки из-под пива и сдавать их, чтобы найти деньги хотя бы на еду. Артистка рассказала, как пришла в магазин и вырученного хватило только на «омерзительные» сосиски, хлеб и молоко. Она решила взять аджику, чтобы вкус еды был не таким противным, но на приправу денег, увы, уже не хватало. Тогда, единственный раз в жизни, певица решилась на воровство.

Отметим, что Наталья Ветлицкая долгое время прожила за границей, не общаясь с журналистами, и совсем недавно вновь вернулась в Россию, чтобы порадовать поклонников своими концертами.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам Иосифа Пригожина, некоторые сегодняшние звезды российского шоу-бизнеса «не знают, сколько будет дважды два».