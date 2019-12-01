Каршеринговый автомобиль разбился на КАД

В Санкт-Петербурге ночью, 1 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие.

Каршеринговый автомобиль столкнулся с «Газелью».

«Авария на КАД в сторону Кронштадта, не доезжая 2 км до съезда на Сестрорецк. Каршеринг въехал в », — написали очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По фотографиям из социальных сетей заметно, что иномарка получила серьезные повреждения: разбито лобовое стекло, капот.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Северной столицы приняли огненный закат за пожар, поделившись фотографиями с тревожными подписями в социальных сетях. Интернет-пользователи отметили, что картина выглядит впечатляюще, и многие также решили, что на горизонте что-то горит.