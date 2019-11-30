Петербуржцы приняли необычайно красочный закат за пожар

"Осень догорает, завтра зима", - резюмировал один из комментаторов. Фото: vk.com/unreleased_dtp

"Осень догорает, завтра зима", - резюмировал один из комментаторов. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Жители Северной столицы приняли огненный закат за пожар, поделившись фотографиями с тревожными подписями в социальных сетях.

В субботу, 30 ноября, в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтаке» очевидцы «пламени» опубликовали снимок «горящего» заката, объяснив, что приняли его за пожар. И действительно, на снимке, сделанном неподалеку от торгового центра «Максимом» на Московском проспекте, свет заходящего солнца кажется похожим на огонь.

Живописное зрелище дополняют темные кучевые облака, которые выглядят как дым. Интернет-пользователи отметили, что картина выглядит впечатляюще, и многие также решили, что на горизонте что-то горит.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самый масштабный российский выпускной «Алые паруса», ежегодно проводящийся в Петербурге, признан лучшим праздником в мире.