Из-за ДТП на Обводном перекрыта дорога

Авария с участием двух иномарок произошла в Санкт-Петербурге ночью, 1 декабря. Автомобили марки Rio и Solaris столкнулись на Обводном канале.

«Rio и Solaris сошлись на Обводном канале ограничив проезд на Днепропетровскую улицу», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях из социальных сетей видно, что машины полностью закрыли собой проезжую часть.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП в Карелии: перевернулся микроавтобус, ехавший в Финляндию. Водитель микроавтобуса «Фольксваген» не справился с управлением на заснеженной трассе и вылетел в кювет на затяжном повороте. В машине находились восемь пассажиров. Пострадавших госпитализировали в больницу.