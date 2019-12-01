Из-за ДТП на Обводном перекрыта дорога

Из-за ДТП на Обводном перекрыта дорога
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Авария с участием двух иномарок произошла в Санкт-Петербурге ночью, 1 декабря. Автомобили марки Rio и Solaris столкнулись на Обводном канале.

«Rio и Solaris сошлись на Обводном канале ограничив проезд на Днепропетровскую улицу», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

На фотографиях из социальных сетей видно, что машины полностью закрыли собой проезжую часть.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП в Карелии: перевернулся микроавтобус, ехавший в Финляндию. Водитель микроавтобуса «Фольксваген» не справился с управлением на заснеженной трассе и вылетел в кювет на затяжном повороте. В машине находились восемь пассажиров. Пострадавших госпитализировали в больницу.

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