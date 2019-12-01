В России стала обязательной маркировка духов и фотокамер

Маркировка духов, фотокамер, некоторых предметов одежды, шин и постельного белья стала обязательной в России с 1 декабря 2019 года по распоряжению правительства РФ.

В распоряжении утвердили перечень из десяти групп товаров, которые подлежат обязательной маркировке. К данным товарам отнесли табачную продукцию, туалетную воду, предметы одежды, обувь, а также фотокамеры и другие товары.

Целью введения данной меры является снижение оборота контрафактной продукции в России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что маркировка молочной продукции станет обязательной с июня следующего года. Рекомендации по ней утвердили Минсельхоз и Минпромторг России. Как сообщили на сайте Министерства сельского хозяйства России, министр промышленности также добавил, что такая интеграция позволит минимизировать издержки и прослеживать путь продукции «от фермы до прилавка».