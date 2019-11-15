В России маркировка молочных продуктов станет обязательной

В России маркировка молочных продуктов станет обязательной
Маркировка молочных продуктов станет обязательной с 1 июня. Фото: Pixabay

Маркировка молочной продукции станет обязательной с июня следующего года. Рекомендации по ней утвердили Минсельхоз и Минпромторг России.

Со слов министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, соответствующие рекомендации говорят об основе и порядке маркировки. Кроме того, они включают способы взаимодействия с информационной системой «Меркурий» и маркировки.

Как сообщили на сайте Министерства сельского хозяйства России, Мантуров также добавил, что такая интеграция позволит минимизировать издержки и прослеживать путь продукции «от фермы до прилавка».

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев рассказал, что система «Меркурий» следит за производством и его оборотом, а также обеспечивает безопасность продукции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о проверке сгущенного молока. Росконтроль проверил 13 образцов продукции.

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