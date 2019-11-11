Росконтроль назвал худшее сгущенное молоко

Росконтроль назвал худшее сгущенное молоко
Фото: Pixabay

Эксперты проверили 13 марок, и два образца оказались в «черном списке».

Об этом стало известно 11 ноября. Обо всем сообщает Росконтроль, который проводил исследование вместе с петербургской организацией «Общественный контроль». Всего специалисты проверили 13 образцов – меньше всего им понравилось сгущенное молоко «Главпродукт» и «Глубоко». Дело в том, что в них было недостаточно массовой доли жира, также продукт не соответствует стандарту вязкости.

Замечания получили: «Коровка из Кореновки», «Густияр», «Вологодские молочные продукты», «Торговый дом Сметанин», «Белгородские молочные продукты» и «Лента». При этом отмечается, что большинство из них можно есть и не бояться за свое здоровье. Самым лучшим выбором станет угощение от брендов: «Алексеевское», «РогачевЪ», «Молочная страна», «Совок» и «Волоконское».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росконтроль выбрал лучшую зубную пасту. Как удалось выяснить специалистам, цена не всегда говорит о качестве.

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