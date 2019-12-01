В Санкт-Петербурге растет рынок коворкингов

Как утверждают эксперты, в Петербурге к концу 2020 рынок коворкингов увеличится в два раза. Они объясняют это острым дефицитом классических офисов в городе и ростом экономики совместного потребления. Об этом сообщают «РБК».

Компания JLL прогнозирует что, в 2020 году откроется минимум 8 тыс. кв. м коворкингов. В основном гибкими офисами пользуются предприниматели и фрилансеры.

На данный момент в Санкт-Петербурге работают 32 коворкинг-центра. Они занимают площадь более 22 тыс. кв. м. Об этом сообщает Colliers International.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, о том, что люксовый бренд готовит к выпуску модель уникального спорткара. Автомобиль оценивается в 123 миллиона рублей. Новый спорткар EXP 100 GT будет оснащен откидным верхом, а также мощным двигателем W12.