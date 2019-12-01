В Петербурге демонтируют «Буревестник»

В Петербурге демонтируют «Буревестник»
На его месте построят дома.Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге сносят бывшие корпуса научно-производственного предприятия «Буревестник». Данный участок был продан, на его месте планируются строительство 8 жилых корпусов, детского сада и паркинга.

На данный момент часть объекта уже демонтирована.

Проект по строительству планируют реализовать до 2022 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласно исследованию британских ученых, чрезмерное увлечение детей смартфонами приводит к психологическим проблемам. Так, по данным британских исследователей, постоянное использование гаджетов развивает тревожность.Кроме того, нахождение в виртуальном мире приводит к развитию депрессии, а также проблемам со сном и повышенному уровню стресса.

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