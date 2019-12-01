«Зенит» выпустил марки с изображением Лахта-центра и «Газпром Арены»

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В церемонии приняли участие Алексей Миллер, Юлия Лещевская и Александр Беглов. Фото: fc-zenit.ru

Перед матчем 18-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» прошла церемония гашения блока марок. Торжественное мероприятие провели в зале для пресс-конференций.

Марки посвящены современным достопримечательностям Северной столицы — многофункциональному комплексу «Лахта Центр» и стадиону «Газпром Арена». На полях блока — герб Петербурга. Марки выпущены ограниченным тиражом в количестве 35 000 экземпляров.

Как сообщили на официальном сайте петербургского клуба, в сегодняшнем мероприятии, 1 декабря, приняли участие губернатор города Александр Беглов, председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и исполнительный директор АО «Почта России» Юлия Лещевская.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербургские футболисты одержали победу в матче 18-го тура Чемпионата России. Игра прошла между командами «Зенита» и «Спартака».

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