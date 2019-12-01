Очевидец снял на видео столкновение Daewoo и Hyundai на Типанова

В Петербурге на улице Типанова произошло ДТП с участием автомобилями Daewoo и Hyundai. Водитель первой иномарки сдавал назад, когда произошло столкновение.

Машины «встретились» днем 1 декабря. О случившемся очевидец рассказал только сейчас. На опубликованных кадрах видно, что участники столкнулись не сильно.

«В кармане Типанова у Космоса», — уточнил место аварии автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи пользователи разошлись во мнениях. Одни уверены, что водителю Daewoo следовало убедиться в безопасности маневра, в только потом сдавать назад. Другие заявили, что ДТП можно было избежать, если бы второй участник соблюдал дистанцию.

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