В тоннеле петербургского метро задержали двух зацеперов

В тоннеле петербургского метро задержали двух зацеперов
Движение поездов парализовало. Фото: vk.com/spb_today

В петербургском метрополитене поймали двух зацеперов, забравшихся в тоннель. Из-за прогулки двух неизвестных встало движение поездов с «Международной» до «Шушар».

Все произошло вечером 1 декабря. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе метрополитена, зацеперов удалось поймать к 23:30. После ток вернули в контактный рельс, движение в тоннеле было восстановлено.

В настоящее время с задержанными беседуют сотрудники управления полиции на метрополитене. Личности молодых людей не установлены. Один из них объясняется перед сотрудниками с трудом – он сильно пьян.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржцы жаловались, что движение поездов в метро парализовали двое неизвестных.

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