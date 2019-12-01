Легковушка во Всеволожске снесла ограждения и остановилась в припаркованных машинах

Во Всеволожском районе на пересечении Александровской улицы и Дороги Жизни произошло серьезное ДТП с легковым автомобилем. Машина снесла ограждения и задымилась.

Все произошло накануне утром, 1 декабря. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машина на скорости буквально влетела в ограждения, проломила их, и остановилась в припаркованных авто. После остановки легковушка начала дымиться. Из машины почти сразу вышла девушка.

«Как так можно? Там прямая дорога», — написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».

Записью с места происшествия поделился очевидец. Водитель стоял на перекрестке в ожидании «зеленого» сигнала светофора, когда произошло ДТП.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об аварии с иномарками около ТЦ на Типанова. Одна из машин сдавала назад, когда произошло столкновение.