Утро понедельника в Петербурге начнется с пробок

Накануне, в первый день зимы, в Петербурге пошел снег, последствия которого отразятся на водителях во вторник утром. В городе ожидаются восьмибалльные пробки.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», к восьми утра на дорогах Северной столицы будут пятибалльные пробки. Однако, всего через час дорожная ситуация заметно ухудшится — в час-пик в городе ожидаются восьмибалльные пробки. Согласно прогнозу сервиса, машин станет поменьше лишь к десяти утра — шесть баллов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Северной столицы смогут проверить, какая снегоуборочная техника вышла на улицы города. Увидеть передвижение техники онлайн можно на специальной карте. Ее опубликовали на сайте комитета по благоустройству.