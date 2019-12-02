Лжеминеры сообщили о бомбе в пустой школе на Маршала Казакова

Сотрудники правоохранительных органов вновь проверяли школу на факт минирования в Красносельском районе Петербурга.

Как стало известно gazeta.spb.ru, директор одной из школ по улице Маршала Казакова получила письмо, в котором неизвестный угрожал активировать бомбу в учебном заведении после того, как письмо будет прочитано. Известно, что письмо было получено еще 30 ноября, но прочитано только в воскресенье, 1 декабря. Автор сообщения также заявил, что вся ответственность за возможный инцидент будет лежать на директоре.

На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые осмотрели пустую школу в выходной день. Подозрительных предметов не было найдено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в день отправления письма, 30 ноября, в Красносельском районе эвакуировали две школы и лицей из-за угрозы минирования.