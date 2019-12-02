Жительница Саратовской области напала с ножом на пенсионера ФСИН в Петербурге

Сотрудники полиции Красногвардейского района Петербурга задержали женщину, приехавшую в Петербург из Саратовской области, которая подозревается в нападении с ножом на пенсионера ФСИН.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ночью 1 декабря правоохранительные органы получили информацию о происшествии в квартире дома 37, корпус 1, на шоссе Революции. Оттуда был госпитализирован 54-летний пенсионер ФСИН с ножевым ранением левого плеча. Его состояние оценивается как тяжелое.

Прибывшие на место правоохранители задержали 46-летнюю женщину из Саратовской области. Оказалось, что во время застолья меду ними произошла ссора, после чего женщина взяла нож и ударила им пострадавшего.

Подозреваемую задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяная ссора закончилась смертельной поножовщиной на Ярославском.