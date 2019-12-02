Дорожники Ленобласти установили снежный рекорд 1 декабря

Дорожные службы Ленобласти в первый день сильного снегопада, 1 декабря, очистили 8 тыс. км покрытия и обочин. Результат этот стал своеобразным рекордом, сообщили в комитете по дорожному хозяйству.

Общая протяженность региональных трасс в Ленобласти чуть более 9 тыс. км. Большую часть из них удалось оперативно убрать.

В круглосуточном режиме во всех муниципальных районах работают 300 единиц техники. На наиболее загруженных трассах выставлены патрульные бригады. Опасные и аварийные участки дорог обрабатывают реагентами против гололеда. Всего использовано 71 тонна чистой соли и 3 тыс. кубометров песко-соляной смеси. Против обледенения также используют солевые растворы.

Информация о ходе уборки каждый час поступает в диспетчерскую службу ГКУ «Ленавтодор».

По вопросам, связанным со снегом и льдом на дорогах, автомобилисты могут обращаться в службу «Ленавтодора» по телефону 8 (812) 251-42-84.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Петебурга из-за сильного снегопада уборку перевели на круглосуточный режим.