Безработный петербуржец убил собутыльника насадкой от автомойки в Ленобласть

В Волосовском районе Ленинградской области посиделки двух мужчин с алкоголем закончились смертью одного из них.

Как стало известно gazeta.spb.ru, все произошло в деревне Старые Раглицы. 62-летний житель Петербурга навестил своего товарища на его даче. Во время застолья между мужчинами началась перепалка, которая переросла в драку. Гость, вооружившись металлической насадкой от автомойки серьезно избил своего 54-летнего оппонента, работающего охранником.

Пострадавшего госпитализировали с разбитой головой. Его не удалось спасти — н скончался в больнице спустя несколько часов.

Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого уже задержали.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина без сознания с раной на голове был найден соседями в Волосовском районе Ленинградской области. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.