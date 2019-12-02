Неизвестный угнал экскаватор в Приморском районе

В Санкт-Петербурге в Приморском районе неизвестный похитил со строительной площадки экскаватор-погрузчик Caterpillar.

В полицию поступило обращение 29 ноября от механика строительной фирмы, который рассказал, что в 19:43 со стройплощадки у дома №37 по Камышовой улице мужчина украл экскаватор. На данный момент полицейские разыскивают похитителя. Об этом стало известно «Мойке78».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за минувшие месяцы 2019 года было заключено почти 83 тысячи договоров участия в долевом строительстве. Этот показатель на 16% превышает количестве заключенных договоров за аналогичный период в прошлом году. По данным управления Россреестра по Санкт-Петербургу, за десять месяцев прошлого года в Петербурге было подписано более 71 тысяч ДДУ. Общее число ДДУ в прошлом году росло равномерно.