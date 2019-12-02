Строительство второго вестибюля «Василеостровской» ограничит движение

Движение будет ограничено со 2 по 7 декабря. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Движение будет ограничено со 2 по 7 декабря. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

На Васильевском острове ограничат движение из-за подготовки к строительству второго вестибюля станции петербургского метрополитена «Василеостровская-2», сообщили в ГАТИ.

Движение транспорта будет ограничено на 10-11 линиях В.О. из-за геологических изысканий, которые проводятся для подготовки к строительству еще одного вестибюля станции метро «Василеостровская».

Ограничения будут действовать со 2 по 7 декабря включительно. Петербургских водителей предупреждают, что движение будет затруднено возле дома №38.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что второй вестибюль станции «Василеостровская» откроют до 2028 года. Вестибюль станции будет построен в окружении памятников архитектуры — здания Высших женских курсов, дома Заварзиных и дома Бенигсена.