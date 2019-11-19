Второй вестибюль станции «Василеостровская» откроют до 2028 года

Второй вестибюль станции &#171;Василеостровская&#187; откроют до 2028 года
Станция метро Василеостровская. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

ОАО «НИПИИ «Ленметрогипротранс» проведет инженерно-геологические изыскания для строительства второго вестибюля станции «Василеостровская». Она будет открыта к 2028 году возле дома №37 по 10-й линии В.О.

Как сообщили в ГАТИ, компания уже получила одобрение на проведение этих работ до апреля следующего года. Коммуникации и грунты будут изучать на территории во дворе дома.

Вестибюль станции будет построен в окружении памятников архитектуры — здания Высших женских курсов, дома Заварзиных и дома Бенигсена. Вполне возможно, что придется снести ряд строений, под угрозу сноса попадают два дома на 11-й линии — № 38 литеры А и Т.

«Василеостровская-2» станет одновременно станцией зеленой линии и станцией кольцевой линии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что кольцевую линию метро Петербурга начнут проектировать в 2021 году.

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