Шесть енотов отправились из Пулково в Южно-Сахалинск

Шесть енотов отправились из Петербурга в Москву, а далее в Южно-Сахалинск для участия в выставке.

Перед этим они прошли ветеринарный осмотр. Кроме визуальной оценки состояния здоровья будущих пассажиров, специалисты с помощью считывателя микрочипов, предназначенного для идентификации животных, получили информацию с чипов, находящихся под кожей енотов, сообщили пресс-службе Управления Россельхознадзора по Петербургу.

В ведомстве отметили, что по результатам проведенных исследований инспекторы Управления сделали вывод об отсутствии нарушений ветеринарного законодательства и удовлетворительном состоянии здоровья животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в центре Санкт-Петербурга с четвертого этажа на машину Renault выпали три енота, сообщили очевидцы в социальных сетях 15 июня. Животные получили травмы при падении и помяли стекло автомобилю, стоящему во дворе дома у пересечения Марата и Достоевского.