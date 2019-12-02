Петербургские водители жалуются на неубранные дороги после снегопада

Петербургские водители жалуются на неубранные дороги после снегопада
Зима в Петербурге. Фото:Baltphoto/Елена Яковлева

Снегопад в Петербурге, который начался еще ночью, осложнил дорожную дорожную ситуацию для автомобилистов.

Автомобили стоят в многокилометровых пробках с самого утра. Восьмибалльные заторы на петербургских дорогах вызваны непрекращающимся снегопадом, с которым не справляются коммунальные службы.

Водители безостановочно жалуются на неубранный снег на проезжей части. Утренняя гололедица также усугубила ситуацию.

Однако, коммунальные службы сообщают, что снегоуборочная техника работала на городских улицах на протяжении всей ночи. Сейчас на улицы вывели несколько десятков спецмашин и сотни дворников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в снежные выходные в Петербурге произошло 688 ДТП.

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Петербургские водители жалуются на неубранные дороги после снегопада
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