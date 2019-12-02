В снежные выходные в Петербурге произошло 688 ДТП

В Петербурге за выходные, 30 ноября и 1 декабря, произошло 688 дорожных аварий. Количество ДТП увеличилось с приходом зимы.

В 26 из них пострадали люди. Травмы получили 30 человек, в том числе четыре ребенка. Смертельные аварии не зарегистрированы, сообщает Управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Число дорожных происшествий в городе с прошлых выходных выросло почти на сотню — с 578 до 688. Причинами этого могли стать сильный снегопад и гололедица.

Количество ДТП в Ленобласти 30 ноября и 1 декабря составило 184, в том числе 17 с пострадавшими. Помощь медиков понадобилась 20 взрослым и двум детям. Смерти на дорогах также не зарегистрированы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе в результате заноса автомобиля Volkswagen пострадали двое детей и женщина.