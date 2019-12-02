Двух детей госпитализировали после ДТП в Гатчинском районе

В Гатчинском районе Ленобласти утром 2 декабря столкнулись автомобили Volkswagen и Renault. В аварии пострадало три человека.
ДТП произошло около 8:20 часов на 43 км а/д «Гатчина-Кипень-Осмино», сообщает Отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти. Volkswagen в результате заноса выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault.
Травмы получили водитель и два несовершеннолетних пассажира Renault. С места происшествия в состоянии средней степени тяжести госпитализировали женщину 1991 года рождения, а также двоих детей — девочку 2003 года и мальчика 2006 года рождения. Состояние их врачи оценивают как среднее и тяжелое.
Проводится проверка. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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