Армейское дерби: СКА сыграет с ЦСКА в Москве

Матч состоится в Москве на ЦСКА Арене в 19:30. Фото: ХК СКА

Матч состоится в Москве на ЦСКА Арене в 19:30. Фото: ХК СКА

Сегодня СКА сыграет со своим принципиальным соперником ЦСКА в рамках Регулярного чемпионата КХЛ.

Команды уже встречались в этом сезоне 23 сентября. СКА потерпел в том матче поражение от ЦСКА со счетом 2:3 (Б).

На Западной конференции СКА находится на втором месте, имея в своем активе 46 очков. ЦСКА возглавляет таблицу на Западе с 47 очками.

В последнем матче СКА одержал победу над рижским «Динамо» со счетом 5:3.

Матч состоится в Москве на ЦСКА Арене в 19:30.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).