Госстройнадзор напомнил застройщикам о конце «законодательных каникул»

Госстройнадзор Петербурга рекомендует застройщикам продлить разрешение на строительство до 23 декабря. В противном случае им придется получать новые.

На то, чтобы привести разрешительную документацию в соответствие с требованиями законодательства, у застройщиков осталось три недели. Срок оказания госуслуги — семь рабочих дней.

«Если заявитель обратится после 23 декабря, ответ он сможет получить только в 2020 году», — уточнили в Госстройнадзоре.

Напомним, со 2 августа 2019 года по 1 января 2020 года действуют «законодательные каникулы». Они запрещают органам власти отказывать в продлении разрешения на строительство. Речь идет о случаях, когда заявление от застройщика поступило менее чем за 10 рабочих дней до истечения срока действия. А также о разрешениях, срок действия которых истек три года назад.

Всего в 2019 году в Петербурге продлено 357 разрешений на строительство.

Ранее Госстройнадзор призвал строительные компании внимательнее следить за стройплощадками.