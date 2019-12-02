В Ленобласти ввели запрет на квартиры меньше 24 «квадратов»

Ранее предполагалось, что под запрет попадут квартиры площадью менее 30 кв. м. Фото: pixabay.com

Ранее предполагалось, что под запрет попадут квартиры площадью менее 30 кв. м. Фото: pixabay.com

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил минимальную площадь недвижимости в регионе: квартиры должны быть не меньше 24 квадратных метров.

Такие правила продиктованы новым порядком подготовки документов по планировке территории. Согласно постановлению, подписанному Александром Дрозденко, жилплощадь в многоквартирных домах в Ленобласти должна быть не меньше 24 «квадратов», пишет 47news.

Кроме того, квартиры меньше 30 квадратных метров должны составлять не более 40% от общего количества квартир в здании.

Ранее Дрозденко предлагал ввести запрет на квартиры площадью менее 30 кв. м, мотивируя это тем, что подобное жилье лишь создает дополнительные проблемы для областного бюджета.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала о предложении губернатора Ленобласти поить школьников козьим молоком.