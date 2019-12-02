Для Рождественской ярмарки в Петербурге выбрали торговцев

В Петербурге выбрали предпринимателей, которые будут торговать на Рождественской ярмарке. Для участия в конкурсе была подана 201 заявка.

Всего на ярмарке будут работать 63 торговых места. При выборе предпринимателей учитывались качество продукции и разнообразие ассортимента, сообщает аппарат вице-губернатора Евгения Елина.

Свои товары в Петербурге представят производители из десяти регионов России. Так, из Сибири на ярмарку привезут более ста видов мясной и рыбной продукции. Помимо этого, будут размешены точки продажи сувениров ручной работы, изделий народных промыслов, сладостей, игрушек и деликатесов.

Рождественская ярмарка начнет работу 12 декабря и завершится 13 января. Торговые точки расположатся на Манежной площади и соседних улицах — Малой Садовой и Кленовой. Вход на ярмарку будет осуществляться в свободном режиме с 12:00 до 21:00.