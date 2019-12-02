В Карелии педофил получил 21 год тюрьмы за изнасилование 12-летней

После совершенного убийства пенсионер избавился от тела девочки, закопав его. Фото: pixabay.com

После совершенного убийства пенсионер избавился от тела девочки, закопав его. Фото: pixabay.com

Пенсионер, проживающий в поселке Рабочеостровск в Карелии, изнасиловал, а затем жестоко расправился с 12-летней девочкой.

Верховный суд Карелии приговорил 60-летнего педофила и убийцу к 21 году заключения в колонии строгого режима. Трагический инцидент произошел в сентябре 2018 года. Пожилой мужчина напал на ребенка, когда девочка шла в школу.

Схватив младшеклассницу, преступник затащил её в лес, где надругался над девочкой, а после убил. Тело жертвы насильник закопал в лесном массиве. Спустя некоторое время подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Прежде, чем был озвучен приговор, следствие провело 32 судебные экспертизы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в одном из образовательных учреждений Сыктывкара педофил изнасиловал девочку прямо в здании школы.