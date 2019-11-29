Педофил изнасиловал школьницу прямо в школе

Педофил изнасиловал школьницу прямо в школе
Фото: Pixabay

Мужчина беспрепятственно проник в здание – это видно по записям камер видеонаблюдения.

Об этом стало известно сегодня, 29 ноября. Подробностями инцидента делится интернет-портал «Комиинформ». Все случилось в одной из школ Сыктывкара. Мужчина проник в ученое заведение, заявив, что он родитель одной из детей. Оказавшись в раздевалке, он обнаружил там 12-летнюю девочку, которой педофил заявил, что он врач и ей требуется медицинский осмотр. Надругавшись над ребенком, мужчина покинул здание.

Подозреваемого удалось задержать спустя двое суток благодаря камерам. Им оказался 45-летний местный житель, который в прошлом уже имеет судимости. В ходе опроса он признал свою вину – слова подтвердили экспертизы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что педофил из Волхова почти год развращал 14-летнего школьника. Полиция занимается розыском злоумышленника, а также решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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