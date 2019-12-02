Китайцев обязали сканировать лица при покупке сим-карт

Это нужно, чтобы обеспечить защиту прав граждан в интернете, а также для борьбы с мошенниками.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на заявление министерства промышленности и информатизации КНР. В ведомстве отметили, что уже давно задумывались о сканировании лиц, но нужно было дать время операторам подстроиться под новые требования.

Уточняется, что ранее гражданину Китая нужно было предоставить удостоверение личности или паспорт, а теперь подтверждать сходство с паспортным снимком будет искусственный интеллект.

Ведомство надеется, что операторы будут бороться вместе с властями против мошенников, а китайцев просят покупать сим-карты только в официальных офисах продаж.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Китай ввел санкции против США за поддержку действий Гонконга. Принятый несмотря на запрет Китая закон является, по мнению Пекина, нарушением норм международных отношений.