Китайцев обязали сканировать лица при покупке сим-карт

Китайцев обязали сканировать лица при покупке сим-карт
Фото: Pixabay

Это нужно, чтобы обеспечить защиту прав граждан в интернете, а также для борьбы с мошенниками.

Об этом стало известно сегодня, 2 декабря. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на заявление министерства промышленности и информатизации КНР. В ведомстве отметили, что уже давно задумывались о сканировании лиц, но нужно было дать время операторам подстроиться под новые требования.

Уточняется, что ранее гражданину Китая нужно было предоставить удостоверение личности или паспорт, а теперь подтверждать сходство с паспортным снимком будет искусственный интеллект.

Ведомство надеется, что операторы будут бороться вместе с властями против мошенников, а китайцев просят покупать сим-карты только в официальных офисах продаж.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Китай ввел санкции против США за поддержку действий Гонконга. Принятый несмотря на запрет Китая закон является, по мнению Пекина, нарушением норм международных отношений.

Китай сим-карта
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