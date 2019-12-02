13-летняя дочь Джоли, чувствующая себя мальчиком, официально стала Джоном

Ходят слухи, что подросток уже принимает гормональные таблетки, чтобы позже сменить пол.

Об этом стало известно 2 декабря. Обо всем сообщает New Idea. Дочка Анджелины Джоли, Шайло, давно перестала надевать женскую одежду. Актриса отметила, что ее ребенок не чувствует себя девочкой и хочет сменить пол. Судя по всему, звезда не видит в этом ничего плохого и не запрещает дочери быть собой. Так, на днях Шайло официально сменила имя и стала Джоном.

Есть мнение, что наследница Джоли и Питта принимает гормональные препараты. Пока что она не может совершить переход, так как является несовершеннолетней.

Напоминаем, что звездная пара распалась, их совместные дети остались жить с Джоли, но Питт имеет права проводить с ними время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что моделью Victoria’s Secret стал трансгендер. Девушка написала, что ей посчастливилось стать «ангелом» одного из самых известных в мире брендов по продаже женского белья.