Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки

В настоящем году граждане планируют потратить на новогодние подарки больше, чем годом ранее. Фото: Pixabay

В настоящем году граждане планируют потратить на новогодние подарки больше, чем годом ранее. Фото: Pixabay

Россияне признались, что планируют потратить на новогодние подарки для самих себя почти вдвое больше, чем для своей второй половины.

Так, поздравить подарком самого себя намерены 38% опрошенных. По их словам, покупка является одной из наиболее крупных трат новогоднего бюджета — более 10 тыс. рублей. Среди подарков стали наиболее популярны одежда, обувь, аксессуары, смартфоны, товары и техника для дома.

По данным исследования компании Nielsen, сообщили «РИА Новости», на подарки для возлюбленных респонденты планировали потратить около 5 тыс. 900 рублей. Планируемые траты на подарки для друзей составили порядка 3,3 тыс. рублей.

Самыми популярными подарками среди граждан стали шоколадные конфеты в коробках, одежда, обувь и аксессуары, игрушки и изделия для дома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых ненужных подарках от компании на новогодние праздники.