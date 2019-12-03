Число погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до 7

Число погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до 7
Пассажирский автобус перевернулся на трассе Кызылорда — Кумколь. Фото: Pixabay

В Казахстане произошло серьезное ДТП с автобусом – транспортное средство опрокинулось. Число жертв увеличилось до 7.

Трагическая авария случилась сегодня утром, 3 декабря. По словам представителя комитета МВД по ЧС Нурсултана Нурахметова, сообщают «РИА Новости», в салоне автобуса находились 35 человек. Один из пострадавших скончался в машине скорой помощи, погибли семеро.

Пассажирский автобус перевернулся на трассе Кызылорда — Кумколь в Кызылординской области из-за гололеда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего транспортное средство упало.

казахстан погибшие пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Шушарах произошло обрушение загоревшегося ангара
Число погибших в аварии с автобусом в Казахстане увеличилось до 7
Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча» в шестой раз
В горящей многоэтажке на Московской пострадали четверо детей и взрослый
Ани Лорак расплакалась на концерте в Киеве
Россияне рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки
Ученые выяснили, что младенцы в утробе чувствуют свет
Волонтеры прекратили поиски пропавшего в Саратовской области ребенка