На Стачек подростку разбили губу и нос из-за смартфона

На Стачек подростку разбили губу и нос из-за смартфона
Злоумышленник применил физическую силу и похитил телефон у подростка. Фото: Pixabay

В Петербурге на проспекте Стачек неизвестный ограбил школьника, разбив ему нос и губу.

Злоумышленник применил физическую силу и похитил у 16-летнего подростка мобильный телефон. После мальчик направился в травмпункт с ушибом мягких тканей носа и ссадиной верхней губы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в настоящее время сотрудники правоохранительных органов заняты розыском злоумышленника. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об изнасиловании девочки. В отдел полиции обратилась мать девятиклассницы.

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