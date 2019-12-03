Мошенник из Петербурга получал пособие по уходу за ребенком, работая в авиакомпании

Мошенник из Петербурга получал пособие по уходу за ребенком, работая в авиакомпании
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Фото: pixabay

Транспортная полиция выявила 42-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в совершении мошенничества при получении социальных выплат.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по региону, в период с апреля по декабрь 2017 года 42-летний мужчина находился в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет. В это время государство выплачивало ему пособие. Однако в то же время он устроился на работу в авиакомпанию.

Так он незаконно получал денежные выплаты, предоставляя ложные сведения. Общая сумма составила почти 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество при получении выплат». Злоумышленнику грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Петербурга получил условный срок за мошенничество на 1,8 млн рублей.

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