Синоптики предупреждают петербуржцев о гололеде

Сегодня, 3 декабря, синоптики обещают стабильную минусовую температуру и гололедицу в Петербурге. Вчерашняя слякоть на дорогах превратится в гололед.

Как сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», во вторник в Петербурге осадков не ожидается. В течение дня будет дуть умеренный западный ветер.

Ночью столбики термометров опустятся до отметки в -5 градусов, а днем температура поднимется не выше -1 градуса.

Атмосферное давление будет повышаться в течение дня.

Петербургских водителей призывают быть особенно внимательными на дорогах из-за гололеда.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Комитет по благоустройству рассказал, чем посыпает дороги Петербурга от гололеда.