Криминального авторитета Барсукова перевели из «Крестов» в колонию под Кировом

Бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина»), известного также как «ночной губернатор Петербурга», которого приговорили к 24 годам тюрьмы за создание ОПГ, перевели из СИЗО «Кресты» и колонию под Кировом.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на его адвоката Константина Кузьминых, главу «тамбовской» ОПГ перевели из петербургских «Крестов» в колонию под Кировом. На данный момент с ним не запланировано никаких следственный действий.

В марте текущего года Куйбышевский районный суд приговорил Барсукова к 24 годам и 6 месяцами колонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге найдены богатства криминального авторитета Барсукова. Среди сокровищ Кумарова оказались картины, иконы, подсвечники, многочисленные украшения и шкатулки.