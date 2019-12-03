Криминального авторитета Барсукова перевели из «Крестов» в колонию под Кировом

Криминального авторитета Барсукова перевели из &#171;Крестов&#187; в колонию под Кировом
Владимир Барсуков (Кумарин). Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина»), известного также как «ночной губернатор Петербурга», которого приговорили к 24 годам тюрьмы за создание ОПГ, перевели из СИЗО «Кресты» и колонию под Кировом.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на его адвоката Константина Кузьминых, главу «тамбовской» ОПГ перевели из петербургских «Крестов» в колонию под Кировом. На данный момент с ним не запланировано никаких следственный действий.

В марте текущего года Куйбышевский районный суд приговорил Барсукова к 24 годам и 6 месяцами колонии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге найдены богатства криминального авторитета Барсукова. Среди сокровищ Кумарова оказались картины, иконы, подсвечники, многочисленные украшения и шкатулки.

владимир барсуков кресты новости спб ночной губернатор петербурга
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Автобус с пассажирами перевернулся под Воронежем
Премьер-министр Финляндии подал в отставку из-за почтовой забастовки
Дорожники Ленобласти готовятся к резкому потеплению
Смольный по указанию Путина разгребает жалобы на управляющие компании ПАО ...
В ноябре МКБ организовал размещение облигаций общей номинальной стоимостью ...
Криминального авторитета Барсукова перевели из «Крестов» в ...
ДТП остановило движение трамваев в Петроградском районе
Экологи нашли безнадзорные вольеры с собаками на свалке у Волхонского шоссе