В Петербурге злостного неплательщика алиментов приговорили к исправительным работам

Житель Красносельского района Санкт-Петербурга задолжал бывшей супруге более 130 тысяч рублей на оплату содержания детей.

Несмотря на удовлетворительное состояние здоровья и трудоспособность, мужчина в течение нескольких месяцев, с июль по сентябрь 2019 года, уклонялся от уплаты алиментов. В общей сложности, на содержании двоих несовершеннолетних детей злоумышленник должен выплатить 130 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, во вторник, 3 декабря, суд приговорил обвиняемого к восьми месяцам исправительных работ. Кроме того, в течение этого времени в бюджет государства будет удерживаться 10% от его дохода.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что парламентарий Ленинградской области предложил запретить повторно жениться мужчинам, имеющим задолженности по алиментам.