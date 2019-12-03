Эвакуация ТЦ помешала выбрать»почетных гномов» Петербурга

В Санкт-Петербурге вечером, 3 декабря, эвакуировали сразу четыре торговых центра. Об этом сообщили очевидцы в Сети.

В сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» сообщили, что посетителей вывели из ТК «Норд», ТЦ «Июнь», ТЦ «Румба».

Также эвакуировали людей из ТРК «Гранд Каньон». В городе профессий «КидБург» в 19 часов должно было состояться праздничное мероприятие. Музыканта Бориса Гребенщикова и других известных людей должны были посветить в почетные гномы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что житель Красносельского района Санкт-Петербурга задолжал бывшей супруге более 130 тысяч рублей на оплату содержания детей. Несмотря на удовлетворительное состояние здоровья и трудоспособность, мужчина в течение нескольких месяцев, с июль по сентябрь 2019 года, уклонялся от уплаты алиментов