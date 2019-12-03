Суд Петербурга отказал бизнесмену Израйлиту в смягчении меры пресечения

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, легализации преступных доходов и совершении незаконных валютных операций. Фото: Baltphoto

Бизнесмен обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, легализации преступных доходов и совершении незаконных валютных операций. Фото: Baltphoto

Совладелец компании «Усть-Луга» Валерий Израйлит, находящийся в СИЗО по делу о крупном хищениии средств, выделенных на развитие порта в Усть-Луге.

Во вторник, 3 декабря, Смольнинский районный суд Петербурга оставил предпринимателя Валерия Израйлита под стражей. Ранее он и его защита подавали ходатайство об изменении меры пресечения на более мягкую. Тем не менее, суд продлил срок задержания бизнесмена на три с половиной месяца, пишет ТАСС.

Израйлит находится в заключении в течение 36 месяцев, его задержали в декабре 2016 года. Адвокаты предпринимателя обращались к суду с просьбой вернуть дело в прокуратуру из-за обнаруженных в материалах нарушений, однако суд заявку не удовлетворил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала подробности уголовного дела Израйлита. Обвиняемый не признает свою вину ни по одному из пунктов.