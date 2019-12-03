Депутаты ЗакСа Ленобласти увеличили себе зарплаты

Депутаты ЗакСа Ленобласти увеличили себе зарплаты
На обеспечение 28 депутатов областного ЗакСа заложено 70 миллионов рублей. Фото: pixabay.com

В следующем году парламентарии Ленинградской области будут получать 208 тысяч рублей ежемесячно.

Во вторник, 3 декабря, прошло заседание Законодательного собрания региона, на котором депутаты приняли смету на 2020 год. Так, годовой заработок спикера ЗакСа обойдется бюджету в 3,4 миллиона рублей. Председатель парламента также получит дополнительный миллион на «техническую поддержку».

Деньги, выделенные на «сопровождение» главы ЗакСа, будут тратиться на выписку периодики, медицинские услуги и мебель. Обеспечение остальных депутатов составит 70 миллионов рублей в год. Таким образом, 28 членов парламента Ленобласти будут получать 208 тысяч рублей в месяц, пишет 47news.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на завершении долгостроев в Ленинградской области выделят 2 миллиарда рублей.

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