Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек

«Тисой» является 20 тайфуном, который обрушился в 2019 году на Филиппины. Фото: pixabay

«Тисой» является 20 тайфуном, который обрушился в 2019 году на Филиппины. Фото: pixabay

В результате тайфуна «Тисой» на Филиппинах погибли не менее 17 человек. Стихия нанесла значительный ущерб сельскому хозяйству, местные власти оценили его в 15,7 млн долларов. Число эвакуированных в стране около полмиллиона человек.

Все произошло в понедельник, 2 декабря, поздним вечером. Тайфун обрушился на территорию Филиппин в районе провинции Сорсогон и принес сильные дожди в Манилу.

На следующий день администрация международного аэропорта Манила в качестве меры предосторожности закрыла все четыре терминала воздушной гавани на 12 часов. Значительные повреждения также получил аэропорт Легаспи в провинции Албай.

Как сообщило агентство Bloomberg, на настоящий момент три моста и участки нескольких дорог остаются закрытыми. «Тисой» является 20 тайфуном, который обрушился в 2019 году на Филиппины. Скорость порывов ветра достигает 150 км/ч.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о последствиях тайфуна в Японии. В Сети появились фотографии, сделанные с места происшествия.