Петербург встал в пробках из-за ледяного дождя

Утром в среду, 4 декабря, петербургские автомобилисты стоят в пробках на городских дорогах из-за непогоды. Самые большие пробки наблюдаются в Купчино, Приморском и Петроградском районах, и на КАД.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на девять утра, Петербург стоит в шестибалльных пробках. На внутреннем кольце КАД собралась серьезная пробка в районе Большого Обуховского моста. Невский район также стоит: движение затруднено на Октябрьской набережной и Народной улице.

Дорожные работы на проспекте Косыгина мешают свободному проезду, аварии также затруднили движение. В Петроградском районе серьезные заторы наблюдаются на Большой Пушкарской и Каменноостровском проспекте.

Дорожный коллапс также наблюдается на пересечении набережной Черной речки и Торжковской улицы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в город пришел ледяной дождь, который закончится через несколько часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду жителей Петербурга ждет снег с дождем.