Петербург встал в пробках из-за ледяного дождя

Петербург встал в пробках из-за ледяного дождя
Пробки в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Утром в среду, 4 декабря, петербургские автомобилисты стоят в пробках на городских дорогах из-за непогоды. Самые большие пробки наблюдаются в Купчино, Приморском и Петроградском районах, и на КАД.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» на девять утра, Петербург стоит в шестибалльных пробках. На внутреннем кольце КАД собралась серьезная пробка в районе Большого Обуховского моста. Невский район также стоит: движение затруднено на Октябрьской набережной и Народной улице.

Дорожные работы на проспекте Косыгина мешают свободному проезду, аварии также затруднили движение. В Петроградском районе серьезные заторы наблюдаются на Большой Пушкарской и Каменноостровском проспекте.

Дорожный коллапс также наблюдается на пересечении набережной Черной речки и Торжковской улицы.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Погода», в город пришел ледяной дождь, который закончится через несколько часов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в среду жителей Петербурга ждет снег с дождем.

непогода новости спб проки
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Труп пенсионера в огороде нашли в деревне Низовская
В Шлиссельбурге труп бездомного два дня пролежал в парадной
В Петербурге эвакуировали 7,7 тысяч человек
Петербург встал в пробках из-за ледяного дождя
В Ям-Ижоре остановили Ford Explorer из Москвы с наркотиками
Коллекторы полностью потеряют доступ к долгам россиян за ЖКХ
В Сестрорецке отреставрируют деревянную дачу Важевской
Ингредиенты для оливье подорожали на 4,6%