В Шлиссельбурге труп бездомного два дня пролежал в парадной

В Кировском районе Ленобласти труп мужчины двое суток лежал в парадной одного из домов. В отдел полиции обратился местный житель.

По словам заявителя, тело находилось в доме №20 А на Староладожском Канале. Он также предположил, что мужчина бездомный.

Как стало известно gazeta.spb.ru, мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Согласно предварительным данным, смерть наступила в результате отравления алкоголем. Уточняется, что у мертвого мужчины разбит нос.

Внешние признаки насильственной смерти были не обнаружены. Личность погибшего установлена. Его опознал знакомый.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании внедорожника. Правоохранители остановили иномарку с московскими номерами, а внутри машины оказались наркотические вещества.