В Ям-Ижоре остановили Ford Explorer из Москвы с наркотиками

В Тосненском районе Ленобласти стражи порядка остановили иномарку, перевозившую крупную партию запрещенных веществ.

Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, в 3 часа ночи в деревне Ям-Ижора. Внедорожник Ford Explorer остановили на 674 километре автотрассы «Россия». За рулем авто с московскими номерами сидел 36-летний житель столицы, а также 36-летний пассажир.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в результате осмотра машины были найдены наркотические вещества. Сверток с порошкообразным веществом белого цвета, принадлежащий пассажиру, обнаружили в салоне под сиденьем. Экспертиза показала, что найденное представляет собой смесь наркотических веществ массой 431,4 грамма.

По факту незаконного хранения наркотиков возбуждено уголовное дело, пассажир внедорожника задержан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в России намерены ужесточить наказание за продажу наркотиков. Речь идет о торговле в Сети.